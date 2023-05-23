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Polisten örnek davranış: Su dolu caddede tıkanan rögarı açtı

Polisten örnek davranış: Su dolu caddede tıkanan rögarı açtı

Yerel Haberler

Adana'da sağanak yağmur nedeniyle birçok yol göle dönerken, bir trafik polisi de tıkanan rögarı açmak için mücadele etti.

Adana'da sağanak yağmur nedeniyle birçok yol göle dönerken, bir trafik polisi de tıkanan rögarı açmak için mücadele etti.

Meteorolojinin uyarısından sonra Adana ve Mersin'de gece saat 04.30 gibi başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağmur hayatı felç etti. Şehrin birçok noktasında yollar su birikintileriyle doldu, sürücüler araçlarıyla gitmekte güçlük çekti. Bu sırada trafik polisleri de tıkanan yolları açmak için görevlendirildi. Bir trafik polisinin tıkanan rögarı açmaya çalışması ise dikkat çekti. Göle dönen yoldaki suların çekilmesi için eline aldığı sopalarla rögarı açmaya çalışan polisin örnek davranışı takdir topladı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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