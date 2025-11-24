Polisten Öğretmenler Günü Sürprizi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek minnettarlıklarını ifade etti. Polis ekipleri, öğretmenlerin emeklerini kutladı ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent genelinde görev yapan öğretmenlere ziyaretlerde bulunarak, sürpriz yaptı.
Öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğuna dikkat çekilen ziyaretlerde, polis ekipleri öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarına duyulan minneti ifade ederek, günlerini kutladı. Ziyaretler sırasında pasta kesimi de yapılarak, öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel