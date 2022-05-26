Polisten öğrencilere eğitim ve ayakkabı yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten öğrencilere eğitim ve ayakkabı yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Polisten öğrencilere eğitim ve ayakkabı yardımı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları 10'suz Olmaz projesi dahilinde polis ekipleri öğrenciler ile buluşarak, eğitim verdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları 10'suz Olmaz projesi dahilinde polis ekipleri öğrenciler ile buluşarak, eğitim verdiler.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli şube müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa projesi ile Kepsut Mahmudiye İlk ve Ortaokulu öğrencileri buluştular. 10'suz Olmaz Projesine ortağı olan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ziyaret edilerek öğrencilere genel güvenlik kuralları ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaret giden polis ekipleri ve belediye yetkilileri öğrencilere çeşitli hediyeler ve 77 çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Günün sonunda öğrenciler ve polis ekipleri birlikte fotoğraf çektirerek, ölümsüzleştirdiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title