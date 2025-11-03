Polisten lise öğrencilerine yönelik eğitim çalışması

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine yönelik güvenli internet ve trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.

Gerçekleştirilen eğitim çalışması ile ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR