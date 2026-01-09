Haberler

Polisten lise öğrencilerine yönelik eğitim
Afyonkarahisar'da polis ekipleri Osmangazi Anadolu Lisesi'nde lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı yaparak, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve acil durum müdahale hattının etkin kullanımı konularında eğitim verdi.

Eğitim çalışmasının kent merkezindeki Osmangazi Anadolu Lisesinde yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri öğrencileri mesleklerini tanıtıp, '112 Acil Müdahale Hattının Etkin Kullanımı, Trafik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık ile KADES Uygulamasının Kullanımı' gibi konularda eğitim vererek bilinçlendirme çalışması yaptı. - AFYONKARAHİSAR

