Polisten çocuklara şefkat eli

Erzincan'da yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 küçük kız çocuğu trafiğin akışından korkunca yardımlarına polis yetişti. Bu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Erzincan Ali Kemali Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kız çocuğuna, İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru yardım eli uzattı.

Ali Kemali Caddesinde araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kız çocuğunu nöbet tutan polis memuru fark ederek ilerlemekte zorlanan çocukların yardımına koşarak, korkmamaları ve tedirgin olmamaları için ellerinden tutarak yolun karşısına geçirdi.

Nöbeti esnasında kameralardan görüp yanlarına gelen polis memuru güvenli bir şekilde karşıya geçtiklerinden emin olunca nöbet yerine geri döndü. O anlar KGYS kamerasına yansıdı. Polisin şefkat eli yürekleri ısıttı. - ERZİNCAN