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Polisten Anneler Günü'ne özel stant

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polisten Anneler Günü'ne özel stant

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ve narkotik şubeden polis ekipleri, sahil alanda stant kurarak hem Anneler Günü'nü kutladı hem de bilgilendirme çalışması yaptı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ve narkotik şubeden polis ekipleri, sahil alanda stant kurarak hem Anneler Günü'nü kutladı hem de bilgilendirme çalışması yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Anneler Günü sebebiyle Süleymanpaşa ilçesi sahil yürüyüş alanında Narko Nokta standı ve Trafik standı kuruldu. Stantlarda Anneler Günü anısına anne ve anne adaylarına gül ve broşür dağıtılarak Anneler günü kutlandı. Stantlarda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında da bilgi verilerek, Uyuma Projesi tanıtımı yapıldı ve farkındalık oluşturuldu. Ayrıca Trafik Haftası münasebetiyle kırmızı düdük ve broşür dağıtılarak vatandaşlara bilgi verildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü, Tekirdağ, Narkotik, Polis, Yerel, Haberler

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