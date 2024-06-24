Polisleri peşine taktı... Önce kaza yaptı, ardından kaçtı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü, asayiş, trafik ve karakol ekiplerini peşine takarak uzun süre kaçtıktan sonra kaza yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisten kaçan 48 NH 233 plakalı aracın sürücüsü, hastane yokuşunda polis aracı ile çarpıştı. Kaza yapan araç karayolundaki bariyerleri çarparak karşı şeride geçerek durdu. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Trafiği birbirine katan, ardından Kötekli Mahallesi'ne kaçan sürücüyü bulmak için ekipler seferber oldu.

Araçta 4 kişinin bulunduğu öğrenilirken, iki kadın ve bir erkek yakalanırken, firar eden sürücü 45 dakikalık bir aramanın ardından Kötekli Mahallesi 112 istasyonunun bulunduğu mevkide yaralı olarak yakalandı. Yakalanan sürücü ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.