Üye Girişi
Haberler

Polisleri peşine taktı... Önce kaza yaptı, ardından kaçtı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü, asayiş, trafik ve karakol ekiplerini peşine takarak uzun süre kaçtıktan sonra kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yakalanan sürücü ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polisleri peşine taktı... Önce kaza yaptı, ardından kaçtı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü, asayiş, trafik ve karakol ekiplerini peşine takarak uzun süre kaçtıktan sonra kaza yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisten kaçan 48 NH 233 plakalı aracın sürücüsü, hastane yokuşunda polis aracı ile çarpıştı. Kaza yapan araç karayolundaki bariyerleri çarparak karşı şeride geçerek durdu. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Trafiği birbirine katan, ardından Kötekli Mahallesi'ne kaçan sürücüyü bulmak için ekipler seferber oldu.

Araçta 4 kişinin bulunduğu öğrenilirken, iki kadın ve bir erkek yakalanırken, firar eden sürücü 45 dakikalık bir aramanın ardından Kötekli Mahallesi 112 istasyonunun bulunduğu mevkide yaralı olarak yakalandı. Yakalanan sürücü ambulans ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Menteşe trafik Muğla Güvenlik Trafik Suç Yerel Güncel Haberler

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title