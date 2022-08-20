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Polisleri fark etti, uyuşturucu poşetini çöpe attı

Polisleri fark etti, uyuşturucu poşetini çöpe attı

Yerel Haberler

Diyarbakır'da bir süredir takipte olan polislerin, uyuşturucu tacirlerinin satış yapmak için yola çıktıklarında kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'da bir süredir takipte olan polislerin, uyuşturucu tacirlerinin satış yapmak için yola çıktıklarında kıskıvrak yakalandı. Polisin takibini fark eden şüpheliler uyuşturucuları çöpe attı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyonlar devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir takibinde olduğu ve yüklü miktarda uyuşturucu satışı yaptığını değerlendirdiği S.A.'nın, 18 Ağustos günü Kayapınar ilçesinde bulunduğunu tespit edildi. Harekete geçen ekiplerin dikkatinden kaçamayan şüpheli, yol üzerinde durdurulmuş ancak ekipleri fark eden S.A. elindeki uyuşturucu madde bulundurduğu poşeti bırakarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca neticesi şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda çöpe atılan uyuşturucu ele geçirilirken, yapılan incelemelerde 23 paket halinde toplam daralı ağırlığı 10 kilo 900 gram Skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinesi, paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 2 çift eldiven, şüpheliye ait dijital materyaller ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Yakalanan S.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (T.C.K.-188)" suçundan emniyet müdürlüğünde işlem yapılarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Narkotik Yerel Haberler

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