Polislerden depremzede çocuklara moral Yerel Haberler Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler deprem afeti yaşayan çocuklara bir nebze moral kazandırabilmek için onlarla top oynadı. Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler deprem afeti yaşayan çocuklara bir nebze moral kazandırabilmek için onlarla top oynadı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem afetinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Erzincan polisi de depremden psikolojik olarak etkilenen çocukları yalnız bırakmadı. Polisler depremzede çocuklarla futbol oynayarak keyifli anlar yaşamalarını sağladı. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzincan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Polislerden depremzede çocuklara moral - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.