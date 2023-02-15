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Polislerden depremzede çocuklara moral

Yerel Haberler

Polislerden depremzede çocuklara moral

Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler deprem afeti yaşayan çocuklara bir nebze moral kazandırabilmek için onlarla top oynadı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler deprem afeti yaşayan çocuklara bir nebze moral kazandırabilmek için onlarla top oynadı.

10 ilde yıkıma neden olan deprem afetinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Erzincan polisi de depremden psikolojik olarak etkilenen çocukları yalnız bırakmadı. Polisler depremzede çocuklarla futbol oynayarak keyifli anlar yaşamalarını sağladı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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