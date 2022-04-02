Polisler otizmli çocukları ziyaret etti

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bağcılar'da öğrenim gören otizmli çocukları ziyaret edip, onlarla vakit geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik Faaliyetleri ve Bizim Çocuklarımız Projesi kapsamında 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bağcılar'da bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret edip, otizmli öğrencilerle vakit geçirdi. Polisler otizmli öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyip, el boyaması yaptı. Otizmli çocukların güzel vakit geçirmesini sağlayan polis ekipleri öğrencilerle birlikte gökyüzüne kırmızı balonlar saldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel