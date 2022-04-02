Polisler otizmli çocukları ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisler otizmli çocukları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Polisler otizmli çocukları ziyaret etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bağcılar'da öğrenim gören otizmli çocukları ziyaret edip, onlarla vakit geçirdi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bağcılar'da öğrenim gören otizmli çocukları ziyaret edip, onlarla vakit geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik Faaliyetleri ve Bizim Çocuklarımız Projesi kapsamında 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bağcılar'da bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret edip, otizmli öğrencilerle vakit geçirdi. Polisler otizmli öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyip, el boyaması yaptı. Otizmli çocukların güzel vakit geçirmesini sağlayan polis ekipleri öğrencilerle birlikte gökyüzüne kırmızı balonlar saldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Nisan, Otizm, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title