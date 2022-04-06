Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine hediyeler dağıtıldı.

Tut ilçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Nene Hatun Anaokulunu ziyaret etti. Burada minik öğrencilerle bir araya gelen polisler, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlarla zaman geçirdi. Polisler aynı zamanda bir araya geldiği minik öğrencilerle de sinema izledi.

Polisler daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - ADIYAMAN