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Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine hediyeler dağıtıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine hediyeler dağıtıldı.

Tut ilçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Nene Hatun Anaokulunu ziyaret etti. Burada minik öğrencilerle bir araya gelen polisler, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlarla zaman geçirdi. Polisler aynı zamanda bir araya geldiği minik öğrencilerle de sinema izledi.

Polisler daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - ADIYAMAN

Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Adıyaman, Nisan, Polis, Yerel, Haberler

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