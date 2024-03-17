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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis Memurları İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde polis memurları, vatanın huzur ve güvenliği için dualar etti. Adıyaman Valisi Osman Varol'un da katıldığı programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve oruçlar açıldı. Vali Varol, emniyet mensuplarına teşekkür ederek Ramazan ayının barış ve huzur getirmesini diledi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar yemeğinde polis memurları bir araya gelerek vatanın huzur ve güvenliği için dualar etti.

Adıyaman Polis Evinde düzenlenen iftar programına Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda polis memuru katıldı.

İftar öncesi vatan toprakları uğruna şehit olan ve aynı zamanda depremde hayatını kaybedenler vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kentin huzurunu sağlamak için gece- gündüz görev başında olan polisler aynı zamanda vatandaş topraklarında her daim huzurun ve barışın yer alması için de dua edildi. Yapılan duaların ardından tutulan oruçlar açıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol iftar sonrası programa katılan çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onlarla da yakından ilgilendi. Vali Osman Varol, "Hoşgörü şehri ilimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor mübarek Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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