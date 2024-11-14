Polisler, Erzincan'daki Çocuklarla Şenlendi

Erzincan'da polisler çocuklarla şenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlerini ifa ederken Barış Mahallesi'nde bulunan ve ekibe el sallayan çocukların samimiyetine duyarsız kalmayarak onlarla selamlaşıp, çeşitli hediyeler verdiler.

Çocuklar bir hayli mutlu olurken polisler, "Önceliğimiz her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve güven duygusunun aşılanması. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN