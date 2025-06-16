Polisler, Denizli'de Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti

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Polisler, Denizli'de Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti
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Denizli'de Liselere Geçiş Sistemi sınavına geç kalan öğrencilerin yanına polis ekipleri yetişerek, doğru okullarına ulaştırdı ve kimlik belgesi unutan öğrencilere geçici kimlik çıkarttı.

Denizli'de sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler yetişti

DENİZLİ - Denizli'de Liselere geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınava girecek olan öğrenciler ile birlikte ailelerde büyük heyecan yaşadı. Kimliği evde unutan 3 öğrenci ve yanlış sınav merkezine giden öğrencilerin imdadına Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sınava son anda yetişti.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30'da başladı. Denizli'de de binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Öğrenciler okullardaki sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de dışarıda büyük heyecan yaşadı.

Polis ekipleri LGS 2025 sabahında öğrencilerin yanında

Sınava girecek 3 öğrenci yanlış sınav merkezine gitmesi nedeniyle polis ekipleri tarafından son anda doğru okullarına ulaştırılarak sınava yetiştirildi. Aynı zamanda 3 öğrenci daha kimliklerini unutmaları ya da yanlarında olmaması nedeniyle ekipler tarafından geçici kimlik belgesi çıkartılarak sınava girmeleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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