Polisin tur otobüslerinde bilgilendirme çabası rehbere takıldı

Transfer otobüslerinde rehber bulamayınca Rusça ve Türkçe broşür dağıttılar

Otobüs şoförü: "Turistlerle cep telefonu aracılığıyla anlaşıyoruz"

Bölge Trafik İstasyon Amirliğinden 5 adımda güvenli trafik uygulaması

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması' çerçevesinde broşür dağıtılırken, transfer otobüslerinde rehber bulunmaması dikkat çekti. Transfer otobüsü şoförlerinden bir tanesi, trafik polisinin "Turistlerle nasıl anlaşıyorsunuz?" sorusuna, "Cep telefonu aracılığıyla" şeklinde yanıt verdi.

Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması gerçekleştirildi. Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca mevkiindeki uygulama çerçevesinde durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Cep telefonuyla anlaşıyorlar

Uygulamada durdurulan transfer araçlarında turistlere yönelik yapılan bilgilendirme ve broşür dağıtımı sırasında araçların çoğunluğunda gerek araçta bulunan turistlerin dilini gerekse Türkçe bilen görevlilerin bulunmaması sıkıntı yaşanmasına neden oldu. Transfer otobüsü şoförlerinden bir tanesinin, trafik polisinin "Turistlerle nasıl anlaşıyorsunuz?" sorusuna "Cep telefonu aracılığıyla" şeklinde cevap verdiği gözlendi.

Uygulamada durdurulan araçlardaki şoför ve yolcular, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması konusunda bilgilendirilirken, hazırlanan broşürler dağıtıldı. Görevliler, Bölgede trafik akışının turizmle birlikte yoğunlaştığını, buna Kurban Bayramı trafiğinin de eklenmesiyle yoğunluğun iyice arttığına dikkat çekerek araç sürücülerinden kurallara uymalarını ve dikkatli olmalarını istediler.