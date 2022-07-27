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Polisin trafik denetimleri devam ediyor

Polisin trafik denetimleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince trafik denetimleri devam ediyor.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince trafik denetimleri devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde motosiklet evrakları ile sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Evrak eksiği bulunan sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

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