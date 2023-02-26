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Polisi alarma geçiren şüpheli çanta boş çıktı

Yerel Haberler

Eskişehir'de bir bank üzerinde unutulan çanta polisi harekete geçirdi.

Eskişehir'de bir bank üzerinde unutulan çanta polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu belirlendi.

Dün akşam saat 20.00 sularında Tepebaşı ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir bankta unutulan çanta, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre bir kişi, bankın üzerinde kadın çantası unuttu. Caddede yürüyen çocukların şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptığı sırada çantayı unutan kişi olay yerine geldi. Boş olduğu öğrenilen çantayı sahibi alarak giderken, meraklı gözlerle yaşananları izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Yerel Haberler

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