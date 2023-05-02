Polis ve jandarmadan yaralıyı koruma hassasiyeti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktör ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekiplerine bilgi verilirken, sağlık ekipleri gelene kadar polis ve jandarma ekipleri yaralıyı şemsiye tutarak güneşten korudu.

Kaza, Yatağan'ın Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 48 ET 575 plakalı traktör sürücüsü, anayoldan Madenler Mahallesi yoluna girmek için dönüş yaptığı sırada, motosikleti altına aldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, ambulansın gelmesi beklenirken yaralı vatandaşın güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı. Bacağından yaralanan Ramazan K. isimli vatandaş 10 dakika sonra gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA