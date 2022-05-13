Son dakika... Polis ve jandarma ekiplerinden trafik bilgilendirmesi - Haberler

Polis ve jandarma ekiplerinden trafik bilgilendirmesi

MUŞ Muş'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" mottosuyla stant açılarak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Valilik önünde stant kuran polis ve jandarma mensupları, yaya ve sürücülere önemli bilgiler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, yetişkinlerin trafikte yapacakları hataları kendilerine verilen düdüklerle uyarmalarını istedi. Trafik eğitimi alan çocuklar, bilinçlendirilerek daha iyi bir yaya olma yolunda ilerledi. Stantlarda yerli ve milli üretim medar mobil hız tespit sistemi ile uyuşturucuyla mücadelede yeni kullanıma alınan test kitleri tanıtıldı.

Trafik polis memuru Arzu Işık, Trafik Haftası ile ilgili bilgilendirme amaçlı stant açtıklarını belirterek, "Jandarma ve polis ekipleri olarak bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Çocuklarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle trafikte vurguladığımız konular var. En çok yapılan hatalar üzerine kırmızı ışık olsun, emniyet kemeri olsun, kırmızı çizgimiz adı altında bunu vurgulamak amaçlı materyallerimiz var. Çocuklar için boyama kitaplarımız var. El broşürlerimiz var. Çocukların ilgisini çeken trafik levha uyarılarımız var. Burada tanıtım yapıyoruz. Amacımız ölümleri azaltmak. Son 2 yılda yapılan çalışmalar doğrultusunda kazaları minimuma indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Yerli ve milli medar mobil hız tespit sistemi hakkında bilgilendirme yapan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Hanedar ise "Cihaz sıfırın altında 20 derece ve 60 derecede çalışma özelliğine sahip. Cihaz iki tür kullanıma tabidir. Birisi tripot ayak üzerinde diğeri ise araç üzerinde monte edilmektedir. Cihazımız aynı anda 4 şeritte gelen araçların hız ihlal tespitini yapmaktadır. 75 ile 150 metre arasında kayıt almaktadır. Medar mobil hız tespit sistemi yerli ve milli bir cihazdır" diye konuştu.