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Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Yerel
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Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle şehit aileleri, gaziler ve polis ekipleri birlikte iftar yaptı.

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

TEKİRDAĞ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle şehit aileleri, gaziler ve polis ekipleri birlikte iftar yaptı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir otelde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, iftar programına katılan şehit ailelerinin bulunduğu masaları tek tek gezerek hal hatır sordu ve onlarla bir süre sohbet etti.

İftar saatinin gelmesiyle protokol, üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve polisler birlikte iftar yaptı.

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Polis teşkilatı, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yerel

Yerel, Haberler

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