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Polis Teşkilatı 180. Yıl Dönümünde 'Çocuk Gözüyle Polis' Resim Yarışması Düzenlendi

Polis Teşkilatı 180. Yıl Dönümünde 'Çocuk Gözüyle Polis' Resim Yarışması Düzenlendi
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Erzurum'da Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı ve keyifli bir sohbet yaptı.

Polis Teşkilatının kuruluşunun 180.Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ortaokullar arasında "Çocuk Gözüyle Polis" konulu resim yarışması düzenlendi.

Yarışmanın ödül töreni İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin katılımlarıyla İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Palandöken Osman Gazi Ortaokulu 8.Sınıf öğrencisi Fatmanur Atak birinci, Yakutiye Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Duru Ülkü ikinci, Yakutiye Şükrüpaşa Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İclal Narin'in üçüncü olduğu yarışmada dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte hayal ve hedeflerine dair öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi, onlara daha nice yarışmada başarılar diledi.

Daha sonra öğrencilere hediyeleri İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut tarafından takdim edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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