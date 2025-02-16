Polis, Özel Eğitim Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Erzurum'da polis mensupları özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldiler.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 50. Yıl Ortaokulu ve Mecidiye İlkokulundaki özel eğitim öğrencilerine yönelik "Hayalimdeki Meslek " etkinliği kapsamında ziyaret edildi. Ekipler tarafından meslek tanıtımı yapılırken ve öğrencilere polis maskot bebekleri hediye edildi. Ayrıca Mecidiye İlkokulundaki 120 öğrenciye yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı. - ERZURUM