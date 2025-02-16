Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
Emekli banka banka promosyon kovalıyor! Rakam 25 bin lirayı buldu

Milyonlarca emekli banka banka geziyor! Rakam 25 bin TL'ye kadar çıktı
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu

Polis, Özel Eğitim Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Polis, Özel Eğitim Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da polis ekipleri, özel eğitim öğrencileri için 'Hayalimdeki Meslek' adlı etkinlik düzenleyerek meslek tanıtımı yaptı ve öğrencilere polis maskot bebekleri hediye etti.

Erzurum'da polis mensupları özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldiler.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 50. Yıl Ortaokulu ve Mecidiye İlkokulundaki özel eğitim öğrencilerine yönelik "Hayalimdeki Meslek " etkinliği kapsamında ziyaret edildi. Ekipler tarafından meslek tanıtımı yapılırken ve öğrencilere polis maskot bebekleri hediye edildi. Ayrıca Mecidiye İlkokulundaki 120 öğrenciye yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
img

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
img

Gece yarısı şehri ayağa kaldıran deprem! Panikle sokağa çıktılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaklaştırma kararı biter bitmez eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Uzaklaştırma kararı biter bitmez eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda

Trafikte bunu yapanlar şimdi yandı! Yeni yaptırımlar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.