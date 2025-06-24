Polis, Özel Çocuklarla Lunaparkta Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

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Polis, Özel Çocuklarla Lunaparkta Eğlenceli Bir Gün Geçirdi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuklar için lunaparkta eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Polis memurları eşliğinde özel çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Polis özel çocuklarla birlikte lunaparkta eğlenceli bir gün yaşadı

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lunaparka götürdüğü özel çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunun büyük takdirini toplayan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha ekledi. Proje kapsamında Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yaşayan özel gereksinimli çocuklar, polis memurları eşliğinde lunaparka götürüldü. Aileleriyle birlikte lunaparkta çeşitli etkinlikler gerçekleştiren özel çocuklar, gönüllerinde eğlendi. Oyuncaklara binen ve kendileriyle fotoğraflar çektiren çocuklara eşlik eden polis memurları, özel bireylerin yaşadığı samimi mutluluk ve neşelerine ortak oldu.

Polisin her alanda vatandaşın yanında olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Denizli İl Emniyet Müdürlüğü olarak özel gereksinimli çocuklarımızla lunaparkta unutulmaz bir gün geçirdik. Gönüllerince eğlendiler, bizler de onların neşesine ortak olduk. Bir tebessümün dünyaları değiştirdiğine bir kez daha tanık olduk. Her çocuğun mutlu, güvenli ve engelsiz bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak, bizler için en büyük mutluluktu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KOCABAŞ - Yerel
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