Polisten Ortaokul Öğrencilere Meslek Tanıtımı

Afyonkarahisar'da polis ortaokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda 125. Yıl Ortaokulu 7 ve 8.'nci sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Öğrencilerin hayli ilgi gösterdikleri etkinlik hediye dağıtımının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR