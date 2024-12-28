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Polisten Ortaokul Öğrencilere Meslek Tanıtımı

Polisten Ortaokul Öğrencilere Meslek Tanıtımı
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Afyonkarahisar'da polis, 125. Yıl Ortaokulu 7 ve 8. sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Etkinlik, öğrencilere kişisel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik ve siber zorbalık hakkında bilgi vererek dikkatlerini çekti. Etkinlik, hediye dağıtımı ile sona erdi.

Afyonkarahisar'da polis ortaokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda 125. Yıl Ortaokulu 7 ve 8.'nci sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Öğrencilerin hayli ilgi gösterdikleri etkinlik hediye dağıtımının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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