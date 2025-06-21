Polis, Öğrencileri Sınava Yetiştirdi

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Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan ve kimlik belgesi unutan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla zamanında sınav merkezine ulaştı. Yunus ekipleri, öğrencilerin mağdur olmaması için destek çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Polis zamanla yarıştı, öğrenciler sınavı kaçırmadı

AĞRI - Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan ve sınav yerine ulaşmakta zorlanan adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yunus ekipleri, sınav sabahı kimlik ve sınav giriş belgesini unutan ya da sınava geç kalan adaylara destek olmak için seferber oldu. Sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan bir erkek öğrenci, polisten yardım istedi. Yunus timleri, eksik evrağını tamamlaması için kız öğrenciye yardımcı oldu ve ardından öğrenciyi sınava gireceği okula ulaştırdı. Geç kalan erkek öğrenci ise ekipler tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde sınav binasına yetiştirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav günlerinde öğrencilerin mağdur olmaması için benzer destek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Yerel
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