Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı'nda yüzde 94 başarı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nun 2. döneminde Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı'na hazırlanan genç kursiyerler, zorlu sınav parkurlarından yüzde 94 başarı ortalaması ile ayrıldı. Meslek hayallerine giden yolda önemli bir adım daha atan gençler, kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ederek teşekkür ettiler.

28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı'na Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda hazırlanan ve sınav parkurunda tam puan ve tam puana yakın dereceler elde eden genç kursiyerler, mutluluklarını hazırlık süresi boyunca kendilerinden desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Bekçilik Sınavları hazırlık kurslarıyla gençlere nitelikli şartlarda sınavlara hazırlık yapma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nun 2. döneminde meslek hayallerine ulaşmak isteyen 125 kursiyerin büyük bir takım çalışması örneği ile yanında oldu.

"Gençlerimize olan desteğimiz devam edecek"

Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı'na hazırlanan genç kursiyerlerle fiziksel yeterlilik sınavları sonrasında bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları ve Meslek Edindirme Kursları ile gençlere olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Fadıloğlu, genç kursiyerlerle gerçekleştirdiği koyu sohbetin ardından yaptığı değerlendirmede, "28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı'nın fiziksel yeterlilik sınavı kısmında parkurlarından yüzde 94 başarı ortalaması ile ayrılan gençlerimizi yürekten kutluyorum. Sürecin geri kalan kısmında başarılar diliyorum. En büyük temennimiz, gençlerimizi üniformaları ile görmek. Özel Yetenek Sınavları ve Meslek Edindirme Kursumuz ile gençlerimize, hayal ettikleri meslekleri icra edebilmeleri noktasında desteğimiz devam edecek. Tüm gençlerimize, sağlık ve başarı dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel