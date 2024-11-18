Polis Memurunun Duyarlı Davranışı Göz Doldurdu

Hatay'da yağmurda ıslanan görme engelli vatandaşı minibüse bindiren polis memuru davranışıyla gönülleri fethetti.

Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini gün boyu hissettirdi. İlçe merkezinde yağmurda ıslanan görme engelli vatandaşı fark eden polis memuru, engelli adamın yardımına yetişti. Yağmurdan ıslanan görme engeli vatandaşı kapalı alanda bekleten polis memuru, kendi elleriyle minibüse bindirdi. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar gönüller fethetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan da takdir topladı. - HATAY