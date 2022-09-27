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Polis memurunun belinde silah, omzunda keman

Yerel Haberler

Polis memurunun belinde silah, omzunda keman

Sinop Valisi ve İl Emniyet Müdürü, eşleriyle birlikte huzurevinde 'yaşayan tecrübelerle' bir araya geldi.

Sinop Valisi ve İl Emniyet Müdürü, eşleriyle birlikte huzurevinde 'yaşayan tecrübelerle' bir araya geldi. Buluşmada bir polis memurunun keman çalması dikkat çekti.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından huzurevinde 'Polisler yaşayan tecrübelerle buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Buluşmaya katılan Sinop Valisi Erol Karamöeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve eşi Arzu Çetiner huzurevinde kalan yaşayan tecrübelerle sohbet etti.

Buluşmada belinde silah taşıyan bir polis memurunun omzunda keman çalarak eşlik etmesi kamuoyunun dikkatini çekti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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