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Polis Memurundan Yürek Isıtan Hareket: Yerdeki Türk Bayrağını Aldı

Polis Memurundan Yürek Isıtan Hareket: Yerdeki Türk Bayrağını Aldı
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İstanbul Kağıthane'de devriye gezen bir polis memuru, yerdeki Türk bayrağını alarak katladı. Bu anlamlı an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Kağıthane'de devriye görevini yürüten polis memuru araçla seyir halindeyken yerde olan Türk bayrağını görerek aracı durdurdu. Araçtan inerek bayrağı yerden alan polis memurunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Önceki gece Kağıthane Merkez Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis memuru araçla seyir halindeyken yerde Türk bayrağı gördü. Hızlıca araçtan inen polis memuru bayrağı yerden alarak katladıktan sonra tekrar araca bindi. Polis memurunun yürekleri ısıtan bu davranışı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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