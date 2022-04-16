Polis memurlarına yangın eğitimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekiplerine yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Daday İlçe Emniyet Amirliğinde polis memurlarına yangın söndürme teknikleri anlatıldı. Eğitim çerçevesinde, Daday İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Yangın tatbikatı öncesinde Daday itfaiyesi tarafından yangın sırasında yapılması gereken müdahaleler polis memurlarına anlatıldı. Ardından modüller kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Ayrıca polis ekiplerine yangın mahalline gittiklerinde itfaiye ekipleri gelmeden önce alacakları tedbirler konusunda bilgi verildi. - KASTAMONU