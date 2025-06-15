Polis, LGS'ye Geç Kalan Öğrencileri Kurtardı

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Polis, LGS'ye Geç Kalan Öğrencileri Kurtardı
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Kayseri'de LGS sınavına geç kalan öğrencileri polis ekipleri, sınava girecekleri okula yetiştirdi. Sınav öncesi kontrollerin ardından gençler alkışlarla salonlarına alındı.

Lgs'ye geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

KAYSERİ - Kayseri'de de Liselere Geçiş Sistemi sınavına geç kalan öğrencileri polis ekipleri sınava girecekleri okula yerleştirdi.

Kayseri'de 16 ilçede 83 binada bin 278 salonda LGS sınavı gerçekleştirilirken; öğrenciler erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Alkışlarla sınava gireceği salonlara uğurlanan öğrenciler; sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sınava giren gençleri geç kalmamaları için ekip araçlarıyla okullarına yetiştirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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