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Polis kurban pazarında sahte para konusunda uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polis kurban pazarında sahte para konusunda uyardı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesi besicileri sahte para konusunda uyardı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesi besicileri sahte para konusunda uyardı.

Polis ekiplerince Yakutiye ilçesinde bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında Sahte Paranın piyasaya sürülmesi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik vatandaşlarla bir araya gelerek banknotlarda gerçeğinin sahtesinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacak güvenlik özellikleri hakkında bilgi verildi. Vatandaşların istediği anda ayırt edebilmesini sağlayacak özellikleri kontrol edebilmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Türk Lirası Banknotların Güvenlik Özellikleri Rehberi" vatandaşlara dağıtılarak, kolaylıkla ulaşabilecekleri görünür yerlere broşürlerden bırakıldı.

Ayrıca Kom-Narkotik-Asayiş ve Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 9 ekip 19 personel ile Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle ilimiz hayvan pazarında genel asayiş ve güvenliğe yönelik yapılan uygulamada, özellikle kurban alışverişlerinde yaşanan sahte para ile dolandırıcılık ve hırsızlık konularında hem satıcı hem de alıcı vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ERZURUM

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Kurban Yerel Haberler

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