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Polis korosundan konser

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polis korosundan konser

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Malatya'da polis ailelerine yönelik moral gecesi düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Malatya'da polis ailelerine yönelik moral gecesi düzenlendi. Programda, Polis Korosu konser sundu

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve eşi Songül Dağdeviren'in ev sahipliğinde düzenlenen programa, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ile personel eş ve çocukları katıldı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından teşkilat mensuplarından oluşan Polis Korosunun seslendirdiği parçalarla geceye katılanlar keyifli vakit geçirdi.

Program çocuklara yönelik balon ve sihirbazlık gösterisi akabinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - MALATYA

Polis korosundan konser

Polis korosundan konser

Polis korosundan konser

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya, Konser, Polis, Türk, Yerel, Haberler

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