Son dakika haberi... Polis kimliğini unutan 2 vatandaşı sınava yetiştirdi Yerel Haberler Son dakika haberine göre Van'da polis ekipleri, kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olarak sınava girmelerini sağlandı. Van'da polis ekipleri, kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olarak sınava girmelerini sağlandı. Eylül 2022 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 2 oturumda 61 okulda 343 personel görevlendirildi. Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 14 ekip ile gerekli tedbirler alındı. Görevli ekipler, il genelinde sınava yetişmeye çalışan ve kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olunarak sınava girmelerini sağladı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eylül KPSS Van Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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