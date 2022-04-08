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Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Yerel
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Son dakika yerel haberi... Polis haftasında şehitler unutulmadı Sivas'ta Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümünde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Polis haftasında şehitler unutulmadı

Sivas'ta Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümünde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

SİVAS Sivas'ta Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümünde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümünde, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

Son dakika haber! Polis haftasında şehitler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel

Yerel, Haberler

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