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Polis haftasında nikah kıydılar

Polis haftasında nikah kıydılar

Yerel Haberler

Karabük'ün Yenice ilçesi Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memurları Aysel Damat ile Oğulcan Akdeniz Polis Haftasında nikah masasına oturdular.

Karabük'ün Yenice ilçesi Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memurları Aysel Damat ile Oğulcan Akdeniz Polis Haftasında nikah masasına oturdular.

Polis memuru Oğulcan Akdeniz, aynı ilçede ve amirlikte görev yaptığı Aysel Damat ile tanıştı. Çift evliliğe ilk adımını atarak nişan yüzüklerini taktı. Evlenme kararı alan polis memuru çift, nikah gününü alarak 10 Nisan Polis Haftasını seçti.

Ihlamur Teras Tesislerinde Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın kıydığı nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Yenice İlçe Kaymakamı Büşra Güneş ve İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut yaptı. Çiftin birlikte görev yaptığı arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Polis Haftasını nikah için özellikle seçtiklerini belirten polis memuru çift, "Böyle özel bir günde evlenmekten çok mutluyuz" dediler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Akdeniz Yerel Haberler

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