Polis Haftası'nda Polis Özel Harekat'tan kan bağışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kızılay'a kan bağışında bulunulması çağrısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı harekete geçerek kan bağışı kampanyası başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, "Türkiye için can da veririz, kan da" çerçevesinde Türkiye genelinde Kızılay'a kan bağışın kampanyası başlattı. Polis Haftası boyunca sürecek kan bağışı kampanyasına, Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı PÖHEM, 8 Özel Harekat Müdürlüğü, 53 Şube Müdürlüğü ile Suriye Görev Gücü Öncüpınar olmak üzere toplam 64 birimdeki personel katılıyor. - ANKARA