Polis Haftası'nda gazi polislerden birlik mesajı

Samsun'da "10 Nisan Polis Haftası" dolayısıyla bir araya gelen gazi polis memurları yaşadıkları problemleri ve taleplerini masaya yatırdı, birlik mesajı verdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya çok sayıda gazi polis memuru katıldı. Buluşmada, vakfın çalışmaları ve gazilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Gazi Bilal Erim, vakfın yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. İl Başkanı Gazi Kenan Kaptan ise gazi polis memurlarına vakfa destek olmaları çağrısında bulundu.

Toplantıda söz alan gazi polis memurları, yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, toplantının verimli geçtiğini ifade etti.

Toplantıya ayrıca İl Başkan Yardımcısı Gazi İbrahim Gökçek ve çok sayıda gazi polis memuru katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı