'Polis Haftası'na Çarşamba Ticaret Borsası desteği

' Polis Haftası' dolayısıyla Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, "Türk Polis Teşkilatı, 180 yıldır halkımızın güvenliğini sağlamak ve asayişi temin etmekte büyük başarılar elde etmiştir" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve beraberindeki heyet, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarete, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Borsa Personeli Oğuzhan Kılınç da katıldı. Heyet, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Samet Aydın ile bir araya gelerek, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü kutladı.

"Büyük başarılar elde etti"

Meclis Başkanı Hacı Toraman, ziyarette yaptığı konuşmada, "Türk Polis Teşkilatı, 180 yıldır halkımızın güvenliğini sağlamak ve asayişi temin etmekte büyük başarılar elde etmiştir. Bugün, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyor, tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Toraman, ayrıca şehit polisleri rahmetle anarak, gazilere minnet duygularını iletti ve tüm emniyet mensuplarına başarılar diledi.

Ziyaret sırasında, yaklaşan fındık sezonu ve fındık üreticilerinin güvenliği ile Çarşamba'daki trafik yoğunluğu ve şehir içi ulaşım konuları da görüşüldü. İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Samet Aydın, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Çarşamba Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerini sundu. - SAMSUN