Polis Günü'nde çifte mutluluk, Müberra ve Fatih çifti dünyaevine girdi

Zonguldak'ta görev yapan polis memurları Müberra ve Fatih çifti, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan Polis Günü'nde düzenlenen özel bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Meslektaşları için çifte bayram niteliği taşıyan bu anlamlı günde dünyaevine giren genç çifti, amirleri ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları yaptı.

Emniyet teşkilatını bir araya getiren nikah merasimine katılan davetliler, Müberra ve Fatih çiftine bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı