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Polis Eşleri Derneği, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Düzce'de Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder ve dernek yönetimi, 15 Temmuz şehidi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan'ı evinde ziyaret etti. Ergüder, şehit yakınlarına ve gazilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

DÜZCE(İHA) – Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder ve dernek yönetimi tarafından 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan evinde ziyaret edildi.

Polis Eşleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Şule Ergüder ve dernek yönetim kurulu üyeleri şehit ailelerini yalnız bırakmıyorlar. Dernek Başkanı Şule Ergüder ve yönetimi bu kez 15 Temmuz Gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan'ı evine konuk oldular.

Ergüder "Polis Eşleri Derneğimiz olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor onların bize bıraktıkları emanetlerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz Yerel Polis

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