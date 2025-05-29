Polis Eşleri Derneği 'Gıda ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sergisi' düzenledi

Polis Eşleri Derneği Ankara'da 'Gıda ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri sergisi' düzenledi.

Polis Eşleri Derneği koordinasyonunda Ankara'da dayanıklı tüketim ürünlerinin yardım sergisi yapıldı. Etkinliğe Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in eşi Yasemin Dinç ve emniyetten birçok personel katıldı.

"İyilik atmosferini hep birlikte yaşayacağız"

İyilik atmosferini, ziyaretçilerin eşliğinde yaşatacaklarını belirten Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, "Umutların bir kez daha yeşerdiği büyük bir buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki 4 gün boyunca vefa ve dayanışmanın harmanlandığı, güvenlik için çalışan ellerin yardım için kenetlendiği bir iyilik atmosferini hep birlikte yaşayacağız. 81 ilimizin yöresel ürünleriyle bezermiş sergimizle Anadolu'yu başkentte buluşturacağız. Alın teriyle yoğurulmuş, gönül emeğiyle hazırlanmış birbirinden özel ürünleri ziyaretlerimize sunacağız. Böylelikle teşkilatımızın birlik ve beraberliğine geniş bir aile olmanın güçlü bir teşkilat çatısı altında kenetlenmenin en güzel örneğini de şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

"Gençlerimizin eğitim hayatı hepimiz için öncelikli bir konu"

Gençlerin eğitim hayatının herkes için önemli ve öncelikli bir konu olduğunu belirten Hatice Nur Yerlikaya, "Zira geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitim hayatı hepimiz için öncelikli bir konu. Derneğimiz yıllar boyunca nice yüz güldüren dayanışmaya örnek ve ilham verici olmuştur. Nice yetenekli evlatlarımız bu sayede kazandıkları alanda en iyi eğitim imkanlarına kavuşmuşlardır. Bugün de bu sergimizle örneklerin çoğalacağına dair inancım hepimiz gibi beni de heyecanlandırıyor. Çok kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızın üniversitede öğrenim gören evlatlarına burs desteği sağlamak amacıyla düzenlediğimiz 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan sergimiz hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu sergi bütün polis çocuklarına burs vermek amacıyla kurulmuştur"

Bu sergi bütün polis çocuklarına ve şehit çocuklarına burs vermek amacıyla kurulduğunu belirten Diyarbakır İl Emniyet Müdür Yardımcısı Leman Süheyla Üresinler ise "Polis eşleri derneğinin düzenlemiş olduğu sergi için buradayız. Bu derneğimiz 1987 yılında kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürümüzün eşlerinin başkanlığında yapılmaktadır. Derneği kurma amacımız bütün polis çocuklarına burs vermek ayrıca şehit olan, gazi olan polis eşleriyle de diğer polis eşlerinin iş birliğini sağlamak, dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Burada gördüğünüz ürünlerimizin satışıyla bütün işte şehit çocuklarımız, polis çocuklarımıza burs verilecektir" dedi. - ANKARA