Polis, engelli çocukları unutmadı

Adana polisi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü" nedeniyle engelli çocuklarla bir araya gelip oyun oynayıp onları eğlendirdi.

Adana polisi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü" nedeniyle engelli çocuklarla bir araya gelip oyun oynayıp onları eğlendirdi.

Engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve taleplerine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 10-16 Mayıs "Dünya Engelliler Haftası" olarak kutlanıyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de engellileri unutmadı. Özellikle engelli çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onlarla birlikte etkinlik düzenledi. Etkinlikte "Koca Kafa Polis" çocukları eğlendirdi. Polisler aynı zamanda sahneye çıkıp çocuklarla birlikte oyun oynadı.

Aileler polisin çocuklarla yakından ilgilenmesinden çok memnun kaldıklarını, bir gün ya da bir hafta değil her gün hatırlanmak istediklerini söyledi. - ADANA