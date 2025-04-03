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Polis Ekiplerine Baklava İle Sürpriz

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Kahramanmaraş'ta bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde berberler tarafından hazırlanan baklava sürpriziyle karşılaştı. Gençlerin kargaşa yaratıyormuş gibi davrandığı olay, aslında polislere jest yapmak amacıyla kurgulanmıştı.

Kavga ihbarına giden polislere baklavalı sürpriz

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde tatlı jestiyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Merkezi'ne Onikişubat İlçesi Abülhamit Han Mahallesindeki bir berberde kavga olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube devriye ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler gelirken kavga ediyormuş gibi yapan gençler, biranda sürpriz yaptı. Olayın berberler tarafından kurgulandığı amacın görevde olan polislere jest çekmek olduğu ifade edildi. Polis ekipleri de bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Yerel
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