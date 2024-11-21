Polis Ekiplerinden Depremzedeye Moral Ziyareti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri depremzede hemşireyi ziyaret ederek moral verdi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde başından aldığı darbe sonucu yüzde 99 engelli olan Düziçi Devlet Hastanesi personeli Hemşire Demet Demiral ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette, polis ekipleri hemşire Demet Demiral'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşadığı zorlu süreçte yanında olduklarını ifade etti. Depremde ağır yaralanan Demiral'ın sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan ekipler, hemşire Demiral'e hem moral hem de destek verdi. - ADIYAMAN