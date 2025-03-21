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Polis Ekipleri Minik Bünyamin'i Ziyaret Etti

Polis Ekipleri Minik Bünyamin'i Ziyaret Etti
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Bingöl'de polis ekipleri, evde özel eğitim alan 7 yaşındaki Bünyamin Çahan'ı ziyaret ederek ona hediyeler verdi ve ekip aracıyla gezdirdi.

Bingöl'de polis ekipleri, rahatsızlıkları sebebiyle evde özel eğitim alan Bünyamin Çahan'ı ziyaret etti.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ne ikamet eden kemik rahatsızlığı, otizm ve sara sebebiyle evde özel eğitim alan Bünyamin Çahan'ı (7) ziyaret etti. Polisler, minik Bünyamin'e çeşitli hediyeler takdim etti. Polis ekipleri minik Bünyamin'i, ekip aracıyla gezdirerek güzel bir gün geçirmesi sağladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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