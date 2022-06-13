Polis ekipleri güvenli internet kullanımını anlattı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan güvenli internet kullanım seminerleri devam ediyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan güvenli internet kullanım seminerleri devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Siberay' programı çerçevesinde İscehisar ilçesi Karamehmet Devlet Hastanesi personeline yönelik 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı! konularında eğitim verildi. Eğitim çalışmasında güvenli internet kullanımında dikkat edilmesi gereken huşular konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Siber Suçlarla Mücadele Devlet Hastanesi Karahisar Yerel Haberler

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