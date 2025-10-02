Polis Ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevi Ziyareti Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde kalan vatandaşları ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaretlerde, büyüklerimizle yakından ilgilenilerek birlikte vakit geçirildi, sohbet edildi ve ihtiyaçları dinlendi. Onlara yalnız olmadıkları, emniyet teşkilatımızın her zaman yanlarında olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Toplumumuzun hafızası, kültürümüzün taşıyıcısı, sabır ve sevgisiyle bizlere örnek olan büyüklerimizin duaları ve tebessümleri, bizlere güç ve motivasyon kaynağı olmaktadır.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak; yaşlılarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğu için çalışmayı en önemli görevlerimizden biri kabul ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR