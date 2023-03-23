Polis ekipleri çadır çadır gezip Ramazan kumanyası dağıttı

Kahramanmaraş'ta görev yapan polis ekipleri hazırladıkları Ramazan kumanyalarını çadır çadır gezerek depremzede vatandaşlara dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremin ilk gününden itibaren bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri depremzede vatandaşların her konuda yanında olmaya devam ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Ramazan öncesi kolları sıvayarak depremzede vatandaşlar için yüzlerce kumanya hazırladı. Hazırladıkları kumanyaları Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba köyüne götürerek, çadırlarda kalan vatandaşlara teslim etti. Aynı zamanda köyde bulunan çocuklara oyuncak dağıtımı yapan polis ekipleri minik kalplerin gönüllerini fetih etti. Köy halkı ise desteklerinden dolayı polis ekiplerine hayır duası ederek, teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ